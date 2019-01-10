Книга о Каширине выйдет весной 2019 года

Книга «Каширин. Рассказывают рязанцы» о городском фотолетописце и почетном гражданине Рязани Евгении Каширине выйдет ограниченным тиражом весной 2019 года. 2 января завершился сбор средств на краудфандинговой платформе.
Руководитель проектной группы, председатель рязанской организации Союза фотохудожников России Андрей Павлушин рассказал, что сборник хотят выпустить к юбилею Каширина. 31 мая 2019 года почетному рязанцу исполнилось бы 70 лет.
Авторам проекта удалось собрать чуть больше половины от нужной суммы — 254 тысячи рублей, 10% от которой по условиям размещения сбора передадут платформе.
«Сбор средств шел медленно, поэтому его несколько раз продлевали. И когда удалось собрать 50% от указанной суммы, мы смогли вывести средства с краудфандинговой платформы. Через неделю их перечислят нам», — отметил Павлушин.
Изначально авторы проекта надеялись собрать полмиллиона рублей на выпуск 2000 экземпляров. По итогам сбора средств тираж сборника составит примерно 600 книг. Павлушин добавил, что осталось внести последние правки в макет книги и можно будет отдавать ее в печать.
При этом сбор средств продолжается. Желающие могут перечислить пожертвования на издание сборника на карту Сбербанка: № 42 76 53 00 16 91 49 91 (получатель Андрей Павлушин).
«Наша задача, чтобы интерес к личности Евгения Каширина не утихал, и о нем помнили не только те, кто был с ним знаком, но чтобы о нем узнала молодежь», — подчеркнул Павлушин.
Напомним, рязанцы