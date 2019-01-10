Из-за обвала грунта в Москве затопило тоннель. Видео

Из-за обвала грунта в Москве затопило Тушинский тоннель. Движение по Волоколамскому шоссе перекрыли, передает
По предварительным данным, площадь обвала составила 50 квадратных метров. В момент происшествия машин в тоннеле не было, никто не пострадал.
Крупная пробка в девять баллов образовалась от Рублевского до Волоколамского шоссе на внутренней стороне МКАД.
Для ликвидации последствий ЧП создан оперативный штаб, его возглавил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Видео ЦОДД
Так Тушинский тоннель выглядит сейчас. На месте все городские службы. Также там находятся Глава ГИБДД Москвы В.Коваленко и руководитель ЦОДД В.Юрьев. pic.twitter.com/Dgqf2DK9II— ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.