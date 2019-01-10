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14:17, 10 января 2019 416
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Из-за обвала грунта в Москве затопило тоннель. Видео 1

Из-за обвала грунта в Москве затопило тоннель. Видео

Из-за обвала грунта в Москве затопило Тушинский тоннель. Движение по Волоколамскому шоссе перекрыли, передает ТАСС.

По предварительным данным, площадь обвала составила 50 квадратных метров. В момент происшествия машин в тоннеле не было, никто не пострадал.

Крупная пробка в девять баллов образовалась от Рублевского до Волоколамского шоссе на внутренней стороне МКАД.

Для ликвидации последствий ЧП создан оперативный штаб, его возглавил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Видео ЦОДД


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