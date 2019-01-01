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14:05, 1 января 2019 1 458
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Бузова, цирк и ВДВ. Самые популярные новости 2018 года по версии RZN.info

Бузова, цирк и ВДВ. Самые популярные новости 2018 года по версии RZN.info

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

По традиции начинаем подводить итоги уже ушедшего 2018 года. На время новогодних каникул мы подготовили для вас несколько материалов, в которых расскажем чем запомнился для рязанцев год собаки.

Начинаем серию публикаций с самых популярных новостей по версии наших читателей. За получившийся рейтинг вы проголосовали своими просмотрами.

Список открывает летний концерт певицы, телеведущей и светской львицы Ольги Бузовой в Рязани. Выступление собрало одновременно фанатов певицы, Дома-2 и женщин со сложной жизненной ситуацией. Понятно, что без казусов не обошлось. Репортаж набрал 359 254 просмотров и побил предыдущий рекорд сайта.

На второй строчке хит-парада вновь женщина. Наши читатели 134 999 раз посмотрели новость с откровенными фотографиями на природе нашей землячки Любови Толкалиной. Рассказывать тут нечего, нужно просто смотреть.

В топ-3 также вошла подборка новостей об апрельском урагане в Рязанской области.

Сильный ветер вырывал деревья с корнем, рушились заборы, рекламные щиты и улетали крыши с домов. Тогда из-за непогоды пострадал один человек, а часть области осталась без электричества. Информацией интересовались 85 949 раз.

На четвертом месте оказалось грандиозное празднование Дня ВДВ в Рязани в год столетия училища. На стадионе «Спартак» собрались тысячи человек, чтобы увидеть прыжки парашютистов на точность, инсценировку боя и послушать «Синеву» в исполнении губернатора и нескольких тысяч военных. Новость с фоторепортажем набрала 69 629 просмотров.

Далее в списке расположился конфликт в одной из местных школ. Мать восьмиклассницы не пустили на педсовет со включенной камерой, а та в ответ начала снимать учителей и директора на видео. Тогда, в школу вызвали полицию и женщина решила уйти, но ее стали удерживать до приезда наряда.

Видео несмешное и ситуация нестрашная, однако новость собрала 69 364 просмотров на нашем сайте.

Строчкой ниже фоторепортаж с Первомайской демонстрации. Масштабное шествие по центральным улицам Рязани просмотрели 67 458 раз, а новость заняла в нашем списке шестое место.

Следом в топе расположился материал об открытии центра единоборств в Рязани.

Крупный по российским меркам объект начал свою работу весной. На открытие академии приглашали Путина, однако он не приехал. Но и без него на новость кликнули 63 227 раз.

На восьмом месте внезапно оказался прогноз погоды на третью неделю января. Напомним, прошлые новогодние каникулы рязанцы провели без мороза и снега, поэтому так были рады осадкам, что прочитали новость 61 024 раз.

На предпоследнем месте списка фоторепортаж со Дня радио. Встречи, улыбки и объятия старых друзей и одногруппников у стен Радиоуниверситета набрали 51 170 просмотров.

Закрывает наш рейтинг еще один фоторепортаж. Первые кадры из рязанского цирка, который ремонтировали несколько лет, собрал 49 708 просмотров и заслужил 10-е место.


© RZN.info

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