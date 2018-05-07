В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж

В понедельник, 7 мая, в Рязани отметили День радио. Отмечать праздник начали традиционно в радиоуниверситете.
Сотни бывших выпускников вуза собрались около памятника Александру Попову, чтобы встретиться с одногруппниками и вспомнить студенческие годы.
Некоторые из них подготовили специальные плакаты с названиями факультетов и годами выпусков.
Представители власти и и.о. ректора вуза Михаил Чиркин на расширенном заседании ученого совета наградили лучших сотрудников и студентов РГРТУ.
Завершилось празднование спортивной эстафетой среди студентов военной кафедры РГРТУ и учебного военного центра вуза.