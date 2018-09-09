Фомин проголосовал вместе с первыми избирателями

Утром в воскресенье, 9 сентября, на
«Сегодня прекрасный день, есть возможность принять участие в главном политическом событии Рязани, — заявил Фомин, — 9 сентября мы выбираем депутатов гордумы. Я уверен, что рязанцы будут неравнодушными к тому, каким будет наш город, и как он будет развиваться. Мировая практика показывает небольшой процент на муниципальных выборах (около 20-40 процентов), но я уверен, что жители города сделают свой выбор!».
Председатель облдумы также отметил, что традиционно ходит голосовать с утра, чтобы «день был свободным».
Также с утра