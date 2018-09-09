К 10:00 явка на выборах в Рязанскую городскую думу составила четыре процента

К 10:00 явка на выборах в Рязанскую городскую думу составила 4,11% процентов. Свой выбор сделали 17 143 избирателя, сообщила избирательная комиссия города.
Напомним, 190 избирательных участков открылись в 8:00. Они будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Рязанцам предстоит выбрать 40 депутатов.
Кроме того, в регионе проходят допвыборы в областную думу по округу №10 (Пителинский, Сараевский, Чучковский и Шацкий районы). Всего в единый день голосования в регионе пройдет более 200 избирательных кампаний.