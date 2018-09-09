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11:15, 9 сентября 2018 690
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Любимов проголосовал в лицее №4

Любимов проголосовал в лицее №4

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Губернатор Рязанской области Николай Любимов проголосовал на выборах депутатов гордумы на участке в лицее №4.

Глава региона вместе с женой Оксаной прибыл на участок около десяти утра. Супруги опустили бюллетени в урны, затем глава региона пообщался с журналистами.

По словам Любимова, перед депутатами гордумы стоят три основные задачи: принимать нормативные акты, в которых заинтересованы жители Рязани, чаще встречаться с избирателями и конструктивно взаимодействовать с исполнительной властью.

«Голос каждого рязанца очень важен, несмотря на то, что это не обязанность. Это право нужно использовать, — сказал губернатор.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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