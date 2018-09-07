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19:28, 7 сентября 2018 639
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В Песочне загорелся внедорожник. Видео

В Песочне загорелся внедорожник. Видео

В Песочне загорелся автомобиль Chevrolet Niva. Видео опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам очевидцев, инцидент произошел во дворе дома по Шереметьевской улице в пятницу, 7 сентября.

Официальной информации о пожаре пока нет.


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