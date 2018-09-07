В центре Рязани под грузовиком провалился асфальт. Фото опубликовали в группе «
Инцидент произошел в пятницу, 7 сентября, на проезде Завражного.
На фото видно, как «дыра» образовалась под колесами самосвала.
Фото Юрия Харитонова
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В центре Рязани под грузовиком провалился асфальт. Фото опубликовали в группе «
Инцидент произошел в пятницу, 7 сентября, на проезде Завражного.
На фото видно, как «дыра» образовалась под колесами самосвала.
Фото Юрия Харитонова
© RZN.info
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