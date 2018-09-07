Рязанцев пригласили в новый ресторан русской кухни

Этим летом в центре Рязани открылся новый ресторан. «
В меню заведения представлены блюда русской и европейской кухни. При этом акцент сделан на вареники и пельмени — жареные, запеченные, с бульоном.
Ассортимент постепенно расширяется, а на каждый день предусмотрены разные комплексные обеды.
В ресторане предусмотрено место для танцев и живой музыки, а также игровая комната для детей, присматривать за которыми родители могут с помощью экрана, установленного в зале.
«Ресторан 62» работает каждый день с 9:00 до 23:00, телефон 522-888.