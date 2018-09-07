В среду, 5 сентября, рязанцев предупредили о подорожании ипотеки. О возможном росте ставок на заседании президиума Общественного совета заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, передает «
Стасишин сообщил, что на фоне выросшей неопределенности на финансовых рынках после изменения ключевой ставки ипотечная может пойти вверх. Замминистра отметил, что некоторые банки уже повысили ставки.
Глава «Первого ипотечного агентства» Максим Ельцов также выразил мнение, что проценты по ипотечным ставкам пойдут вверх, а рост будет быстрым и синхронным во всех банках. В конце августа минимальную ставку по ипотеке
В пресс-службе «
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