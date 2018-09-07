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10:40, 7 сентября 2018 1 578

Рязанцев предупредили о подорожании ипотеки

Рязанцев предупредили о подорожании ипотеки

В среду, 5 сентября, рязанцев предупредили о подорожании ипотеки. О возможном росте ставок на заседании президиума Общественного совета заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, передает «Интерфакс».

Стасишин сообщил, что на фоне выросшей неопределенности на финансовых рынках после изменения ключевой ставки ипотечная может пойти вверх. Замминистра отметил, что некоторые банки уже повысили ставки.

Глава «Первого ипотечного агентства» Максим Ельцов также выразил мнение, что проценты по ипотечным ставкам пойдут вверх, а рост будет быстрым и синхронным во всех банках. В конце августа минимальную ставку по ипотеке уже поднял Райффайзенбанк.

В пресс-службе «Северной компании» заявили, что, учитывая стремительный рост доллара и евро, а также грядущее повышение ипотечных ставок, единственным надежным способом сохранения сбережений является покупка недвижимости. «Прямо сейчас ипотечные ставки минимальны, откладывать покупку в кредит не стоит», — подчеркнули в компании

Рязанцы могут бесплатно поучить консультацию по выбору наиболее подходящего ипотечного продукта и подать заявку на получение кредита в офисе «Северной компании», где работают сотрудники четырех банков: «Сбербанка», ВТБ, «Россельхозбанка» и «Газпромбанка».

Офис застройщика расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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