Пропавшего в Рязани пенсионера нашли мертвым

Сергея Пронина,
О 63-летнем мужчине ничего не было известно с 16 августа. Подробности о поисках не разглашаются.
Рязанцев
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Сергея Пронина,
О 63-летнем мужчине ничего не было известно с 16 августа. Подробности о поисках не разглашаются.
Рязанцев
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