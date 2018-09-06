В четырех районах Рязанской области сделают кинозалы почти за 20 миллионов рублей

В четырех районах Рязанской области сделают кинозалы. Кораблинский, Рыбновский, Шиловский районы и Скопин вошли в число победителей конкурса по господдержке кинотеатров в малых и средних городах с населением до 500 тысяч жителей, который проводит Фонд кино.
По данным сайта госзакупок, по пять миллионов рублей направят на кинозалы в скопинском ДК имени Ленина, кораблинском ДК и в социально-культурном центре в Рыбном. В шиловском ДК на оборудование кинозала планируют потратить около 4,9 миллиона рублей.
Согласно условиям федеральной программы, в новых кинозалах должны показывать не менее половины фильмов отечественного производства.