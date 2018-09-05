В Москве до конца года установят памятник Кобзону

В Москве до конца года установят памятник Иосифу Кобзону. Зураб Церетели начал делать скульптуру еще при жизни артиста, передает агентство городских новостей «
«Сейчас я делаю скульптуру, о чем при жизни попросил меня Иосиф Давыдович. Возможно, до конца года успею ее закончить», — рассказал скульптор.
По его словам, памятник высотой около 2,4 метров изобразит артиста в костюме и с микрофоном в руках.
Скульптуру из гипса отольют бронзой и установят в галерее искусств Зураба Церетели на улице Пречистенка.
Художник отметил, что если власти или общественные организации обратятся с просьбой об установке памятника в городе, этот вопрос будет обсуждаться.
Напомним, народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон
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