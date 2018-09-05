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11:42, 5 сентября 2018 388
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В Москве до конца года установят памятник Кобзону

В Москве до конца года установят памятник Кобзону

В Москве до конца года установят памятник Иосифу Кобзону. Зураб Церетели начал делать скульптуру еще при жизни артиста, передает агентство городских новостей «Москва».

«Сейчас я делаю скульптуру, о чем при жизни попросил меня Иосиф Давыдович. Возможно, до конца года успею ее закончить», — рассказал скульптор.

По его словам, памятник высотой около 2,4 метров изобразит артиста в костюме и с микрофоном в руках.

Скульптуру из гипса отольют бронзой и установят в галерее искусств Зураба Церетели на улице Пречистенка.

Художник отметил, что если власти или общественные организации обратятся с просьбой об установке памятника в городе, этот вопрос будет обсуждаться.

Напомним, народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни. Последние 13 лет он болел раком.

Артиста похоронили на Востряковском кладбище.


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