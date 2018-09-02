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19:09, 2 сентября 2018 796
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В Москве похоронили Иосифа Кобзона

В Москве похоронили Иосифа Кобзона

Фото: Kinopoisk.ru

В Москве завершилась церемония похорон народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Проститься с Кобзоном пришли более шести тысяч человек, передает РИА «Новости».

Прощание с певцом прошло в Концертном зале имени Чайковского.

Артиста похоронили в иудейской части Востряковского кладбища, рядом с матерью.

Церемония погребения прошла по иудейским традициям — сын народного артиста Андрей Кобзон прочитал поминальную молитву Кадиш.

Артиста погребли под звуки российского гимна и залпы почетного караула. В конце церемонии оркестр исполнил «Песню о далекой родине» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны».

Проститься с Кобзоном пришли Владимир Путин, Дмитрий Медведев и другие политики.

Церемония завершилась криками «Браво!» и длительными овациями в под песню «Мой путь».

Напомним, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни. Последние 13 лет он болел раком.


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