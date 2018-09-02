В Москве похоронили Иосифа Кобзона

В Москве завершилась церемония похорон народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Проститься с Кобзоном пришли более шести тысяч человек, передает РИА «
Прощание с певцом прошло в Концертном зале имени Чайковского.
Артиста похоронили в иудейской части Востряковского кладбища, рядом с матерью.
Церемония погребения прошла по иудейским традициям — сын народного артиста Андрей Кобзон прочитал поминальную молитву Кадиш.
Артиста погребли под звуки российского гимна и залпы почетного караула. В конце церемонии оркестр исполнил «Песню о далекой родине» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны».
Проститься с Кобзоном пришли Владимир Путин, Дмитрий Медведев и другие политики.
Церемония завершилась криками «Браво!» и длительными овациями в под песню «Мой путь».
Напомним, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон