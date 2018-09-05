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13:33, 5 сентября 2018 310
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В Британии назвали россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей

В Британии назвали россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей

Фото: Pixabay.com

Королевская прокурорская служба Британии назвала россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей. Это Александр Петров и Руслан Боширов, передает РИА «Новости».

Мужчин обвиняют по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и полицейского. На арест подозреваемых выпустили европейский ордер.

Премьер Тереза Мэй в среду, 5 сентября, проинформирует парламент страны о расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

Напомним, 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в критическом состоянии в британском Солсбери. По версии Скотленд-Ярда, их отравили нервно-паралитическим газом «Новичок». В покушении британские власти обвинили Россиию. Москва все обвинения отрицает и расценивает действия Лондона как «очередную нечистоплотную попытку британских властей дискредитировать Россию».


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