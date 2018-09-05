В Британии назвали россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей

Королевская прокурорская служба Британии назвала россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей. Это Александр Петров и Руслан Боширов, передает РИА «
Мужчин обвиняют по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и полицейского. На арест подозреваемых выпустили европейский ордер.
Премьер Тереза Мэй в среду, 5 сентября, проинформирует парламент страны о расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль.
Напомним, 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию