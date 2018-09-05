Рязанских животноводов наградили за костюм сперматозоида на всероссийском конкурсе на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота. Об этом сообщил
На конкурсе Рязанскую область представили два молодых специалиста — оператор по искусственному осеменению ООО «АПК «Русь» Рыбновского района Сергей Мирошин и зоотехник-селекционер СПК «Мир» Александро-Невского района Кузьминых Егор.
Всего в поучастовали 61 регион России, которые представили 86 операторов и 56 зоотехников.
В теоретических и практических конкурсах участники работали в лаборатории и проходили тестирование. Рязанцы заняли 27 место.
«Пусть в этом году не получилось занять призовые места, но зато теперь есть к чему стремиться», — отметил Егор Кузьминых.
Отмечается, что «приятным сюрпризом» для рязанских участников стала специальная награда от организаторов за лучшую парадную форму одежды.