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8:32, 5 сентября 2018 679
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На Урале произошло землетрясение

На Урале произошло землетрясение

Фото: Pixabay.com

В среду, 5 сентября, в районе Уральских гор произошло землетрясение. По данным управления МЧС по Челябинской области, погибших и пострадавших нет.

Подземные толчки зафиксировали в 03:58 по местному времени (01:58 по московскому). Эпицентр находился на территории Катав-Ивановского района. Очаг залегал на глубине десяти километров.

По данным Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 5,4 балла.

Землетрясение не разрушило зданий и не повлияло на производство. Социально-значимые объекты и жилые дома в районе проверят 16 рабочих групп. Сотрудники регионального МЧС также свяжутся с коллегами из Башкирии, где зафиксировали сейсмическую активность.

Председатель Совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева на своей странице во «ВКонтакте» написала о разрушениях. По ее словам, в городе треснул двухэтажный дом, кроме того, есть трещины в стенах центральной больницы.

«Мы проснулись от того, что дом хорошенько тряхнуло», — отметила она.

По ее словам, люди выбегали на улицу.

«Население не спало. Сильно напугано. Как нужно действовать в таких ситуациях? Мы не научены. Пока. И пока обходились своими знаниями — взяли документы и вышли на улицу, кто-то уехал к родным. Ждали наступления утра. Когда светло, смелее», — добавила Федосеева.


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