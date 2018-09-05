На Урале произошло землетрясение

В среду, 5 сентября, в районе Уральских гор произошло землетрясение. По данным
Подземные толчки зафиксировали в 03:58 по местному времени (01:58 по московскому). Эпицентр находился на территории Катав-Ивановского района. Очаг залегал на глубине десяти километров.
По данным Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 5,4 балла.
Землетрясение не разрушило зданий и не повлияло на производство. Социально-значимые объекты и жилые дома в районе проверят 16 рабочих групп. Сотрудники регионального МЧС также свяжутся с коллегами из Башкирии, где зафиксировали сейсмическую активность.
Председатель Совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева на своей странице во «
«Мы проснулись от того, что дом хорошенько тряхнуло», —
По ее словам, люди выбегали на улицу.
«Население не спало. Сильно напугано. Как нужно действовать в таких ситуациях? Мы не научены. Пока. И пока обходились своими знаниями — взяли документы и вышли на улицу, кто-то уехал к родным. Ждали наступления утра. Когда светло, смелее», — добавила Федосеева.