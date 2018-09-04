Курсант рязанской Академии ФСИН спас жильцов загоревшегося в Орле дома

Курсант рязанской Академии ФСИН Александр Гнеушев спас жильцов загоревшегося в Орле дома. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.
ЧП произошло 14 августа на улице Красноармейской в Орле, где курсант находился на каникулах.
Молодой человек до прибытия пожарных проник в задымленный подъезд, чтобы помочь жильцам.
«Я услышал взрыв, увидел пламя и бросился на помощь. Забежал в подъезд и стал стучать во все двери, чтобы люди эвакуировались из дома. С четвертого этажа вынес на улицу пожилую женщину, которая самостоятельно передвигаться не могла. Затем вернулся не место происшествия, чтобы продолжить помогать жильцам. Тогда прогремел второй взрыв и меня отбросило вниз по лестнице», — рассказал Гнеушев.
В доме произошли два взрыва бытового газа. В квартире в третьем подъезде выбило стекла, от огня повредилась лестничная клетка, двери соседних квартир на втором этаже.
На пожаре пострадали два человека.
Курсанта рязанской Академии ФСИН госпитализировали в Орловскую ОКБ.
Как отметили очевидцы, молодой человек бросился на помощь людям «не раздумывая».
ГУ МЧС России по Орловской области направили в учебное заведение материалы для награждения курсанта Гнеушева медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».