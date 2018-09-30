Второй раз за месяц. На улице Новой вновь разбили остановку

На улице Новой разбили остановку. Фото опубликовано в группе «
Подробностей о произошедшем пока нет.
Напомним, ранее на Новой
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На улице Новой разбили остановку. Фото опубликовано в группе «
Подробностей о произошедшем пока нет.
Напомним, ранее на Новой
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ сети набирает популярность задача для китайских школьников. Видео
|
cледующая новость →Маск покинет пост главы совета директоров Tesla
Одна из распространенных жалоб, поступающих в Банк России, — жалоба на незаконный перевод пенсионных накоплений без ведома граждан.