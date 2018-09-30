Воронежский губернатор уволил своего заместителя на два дня и заплатил ему 23 оклада

Воронежский губернатор Александр Гусев уволил своего заместителя Юрия Агибалова и заплатил ему 23 оклада в связи с уходом на пенсию. Через два дня глава региона вернул мужчину на прежнюю должность, пишет «
«Все было сделано на 100 процентов по закону, но при этом на 100 процентов мерзко. В выходной день, без огласки и сомнений в правильности этого решения», — рассказал один из источников газеты.
Сам Гусев заявил, что в ситуации нет ничего противозаконного, а выплаты положены Агибалову из-за выхода на пенсию. Он намерен дать более развернутый комментарий, когда получит необходимые документы.
В пресс-службе правительства
«Выплата Ю.В.Агибалову доплаты к пенсии была приостановлена при назначении на государственную должность, размер его заработной платы не изменился по сравнению с предыдущим периодом», — добавили в пресс-службе.