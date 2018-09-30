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9:43, 30 сентября 2018 402
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Воронежский губернатор уволил своего заместителя на два дня и заплатил ему 23 оклада

Воронежский губернатор уволил своего заместителя на два дня и заплатил ему 23 оклада

Фото: Pixabay.com

Воронежский губернатор Александр Гусев уволил своего заместителя Юрия Агибалова и заплатил ему 23 оклада в связи с уходом на пенсию. Через два дня глава региона вернул мужчину на прежнюю должность, пишет «Коммерсант».

«Все было сделано на 100 процентов по закону, но при этом на 100 процентов мерзко. В выходной день, без огласки и сомнений в правильности этого решения», — рассказал один из источников газеты.

Telegram-канал «Незыгарь» сообщает, что Агибалов также получил доплату к пенсии в размере 75% от среднего ежемесячного заработка.

Сам Гусев заявил, что в ситуации нет ничего противозаконного, а выплаты положены Агибалову из-за выхода на пенсию. Он намерен дать более развернутый комментарий, когда получит необходимые документы.

В пресс-службе правительства РБК объяснили увольнение Агибалова тем, что 15 сентября истекли полномочия врио губернатора области Александра Гусева. На ту же работу Агибалова взяли «для поддержания работоспособности правительства Воронежской области и исключительно до момента формирования его нового состава, которое будет завершено до 12 октября».

«Выплата Ю.В.Агибалову доплаты к пенсии была приостановлена при назначении на государственную должность, размер его заработной платы не изменился по сравнению с предыдущим периодом», — добавили в пресс-службе.


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