В сети набирает популярность задача для китайских школьников. Видео

В сети набирает популярность математическая задача для учеников начальной школы Китая. Видео опубликовано на YouTube.
В задаче необходимо вычислить высоту изображенного стола. Расстояние от кота, который сидит на столе до черепахи, находящейся под столом, составляет 170 сантиметров. Длина между котом, сидящим под столом до черепахи на столе — 130 сантиметров.
В ролике показывают два способа решения.
Первый способ — уравнение. Во втором предлагается мысленно наложить столы друг на друга и «сократить» животных. Высота стола составляет 150 сантиметров.