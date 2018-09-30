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22:15, 30 сентября 2018 1 865
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В центре Рязани столкнулись «Ауди» и «Вольксваген»

В центре Рязани столкнулись «Ауди» и «Вольксваген»

В центре Рязани столкнулись Audi и Volkswagen. ДТП произошло на перекрестке улиц Каширина и Семинарской.

Автомобили получили механические повреждения.

Информации о пострадавших пока нет.


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