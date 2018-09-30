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15:06, 30 сентября 2018 1 638
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Скворечник-мультиварка и корова на посту ДПС. Необычные посты рязанцев в соцсетях

Скворечник-мультиварка и корова на посту ДПС. Необычные посты рязанцев в соцсетях

Завершается сентябрь. В течение месяца мы собирали необычные посты рязанцев в соцсетях и в итоге отобрали тройку «победителей».

На посту ДПС в Реткино сфографировали корову. Автор снимка в группе «Новости Рязани «ВКонтакте» пошутил про сокращения в штате ГИБДД, но один из подписчиков паблика считает, что животное оказалось рядом с инспекторами неслучайно.

«На фото новая система видеофиксации (Рога и копыта). Система работает на новом виде сигнала в диапазоне ГНО посылая его на встречу едущему авто и считывая кол- во брызг от лобового. А в период ямочного ремонта дорог, эта система способна за один дождливый день, залатать до 50 км дорог (орфография и пунктуация автора — прим. ред.)», — написал Сергей Лаптев.

В этой же группе рассказали и о другой «нанотехнологии» — скворечнике из мультиварки.

«Рязанские скворечники настолько суровы, что они мультиварка», — отметил автор снимка.

Комментаторы предположили, что кто-то таким образом пытается поймать себе ужин. По еще одной версии, этот скворечник — скрытая камера, которую установили, чтобы следить за теми, кто курит у подъезда.

Другие проявления «смекалки» можно было наблюдать в группе «Типичная Рязань». Там опубликовали фотографию купюры с рекламой проститутки. Некоторых горожан возмутило, что часть телефонного номера «Иры» закрасили.


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