На пожаре в речном порту пострадал 42-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Мужчину госпитализировали с ожогом рук.
Напомним, на место происшествия
Фото предоставлены очевидцем
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На пожаре в речном порту пострадал 42-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Мужчину госпитализировали с ожогом рук.
Напомним, на место происшествия
Фото предоставлены очевидцем
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