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16:07, 30 сентября 2018 1 845
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На пожаре в речном порту пострадал 42-летний мужчина

На пожаре в речном порту пострадал 42-летний мужчина

На пожаре в речном порту пострадал 42-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Мужчину госпитализировали с ожогом рук.

Напомним, на место происшествия выезжали четыре расчета и 16 пожарных.

Фото предоставлены очевидцем


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