На первый общегородской субботник вышли более двух тысяч рязанцев. Они использовали 30 единиц специальной и грузовой техники,
В субботу, 29 сентября, горожане собрали более 300 кубометров мусора и сухих веток. Уборкой занимались в лесополосах на улицах Октябрьской, Березовой, проезда Речников, в дендропарке, сквере Дубовая роща, а также зеленых зонах по улицам Урицкого, Фирсова, Попова, Юбилейной, Есенина, Грибоедова, Солнечная, Гоголя и на Окском шоссе. В порядок привели дорожки от Михайловского шоссе до дома № 5 по улице Керамзавода.
Во время субботника опилили деревья на улице Баженова, где будет парк Героям 1812 года.
Следующий общегородской субботник запланировали на 6 октября.