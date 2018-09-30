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8:47, 30 сентября 2018 1 447
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На первый общегородской субботник вышли более двух тысяч рязанцев

На первый общегородской субботник вышли более двух тысяч рязанцев

Фото: Администрация Рязани

На первый общегородской субботник вышли более двух тысяч рязанцев. Они использовали 30 единиц специальной и грузовой техники, сообщил сайт администрации.

В субботу, 29 сентября, горожане собрали более 300 кубометров мусора и сухих веток. Уборкой занимались в лесополосах на улицах Октябрьской, Березовой, проезда Речников, в дендропарке, сквере Дубовая роща, а также зеленых зонах по улицам Урицкого, Фирсова, Попова, Юбилейной, Есенина, Грибоедова, Солнечная, Гоголя и на Окском шоссе. В порядок привели дорожки от Михайловского шоссе до дома № 5 по улице Керамзавода.

Во время субботника опилили деревья на улице Баженова, где будет парк Героям 1812 года.

Следующий общегородской субботник запланировали на 6 октября.


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