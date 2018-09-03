За «Европой» в Песочне построят четыре высотки

За ТЦ «Европа» в Песочне построят четыре высотки. Проект представили в понедельник, 3 сентября.
На двух участках площадью 3,25 гектара появятся дома высотой 8 и 9 этажей. На первом расположатся магазины и другие нежилые помещения.
Всего в домах планируют разместить 2146 человек. Проектом предусмотрены 644 машино-мест с учетом подземной парковки.
Рядом с высотками появятся зеленые зоны, детские, спортивные площадки и зоны для отдыха.
Кроме того, в проекте проложены три перспективные улицы магистрального значения. Сейчас участки находятся в зоне частной застройки, их хотят перевести в общественно-жилую.
Изменения в Генплане обсудят на публичных слушаниях, которые пройдут 25 сентября в административном здании №107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:30.