В Рязани заработала будка для вопросов Любимову. Видео

В Рязани заработала будка для вопросов губернатору.
На входе в кабину компьютер приветствует посетителя и запускает обращение главы региона. На формулирование вопроса или предложения дается минута, после чего Николай Любимов на экране благодарит обратившегося «за неравнодушие», обещает «оперативно решить проблему» и сообщить результаты.
Стало известно, что ответы рязанцы смогут получить через оставленные контакты или через СМИ.
В среду, 5 сентября, еще 11 таких кабин появятся в районах Рязанской области. Они будут переезжать по графику в другие муниципалитеты и работать только в дневное время. В Рязани будка около правительства останется на все время эксперимента.