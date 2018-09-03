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16:49, 3 сентября 2018 1 071
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В Рязани заработала будка для вопросов Любимову. Видео

В Рязани заработала будка для вопросов Любимову. Видео

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани заработала будка для вопросов губернатору.

На входе в кабину компьютер приветствует посетителя и запускает обращение главы региона. На формулирование вопроса или предложения дается минута, после чего Николай Любимов на экране благодарит обратившегося «за неравнодушие», обещает «оперативно решить проблему» и сообщить результаты.

Стало известно, что ответы рязанцы смогут получить через оставленные контакты или через СМИ.

В среду, 5 сентября, еще 11 таких кабин появятся в районах Рязанской области. Они будут переезжать по графику в другие муниципалитеты и работать только в дневное время. В Рязани будка около правительства останется на все время эксперимента.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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