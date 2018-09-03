В Рязани поезд насмерть сбил женщину

В Рязани пассажирский поезд насмерть сбил женщину. Об этом RZN.info сообщили очевидцы.
Трагедия произошла 1 сентября, в полдень, в Октябрьском городке.
Женщина на вид 70-80 лет скончалась на месте от полученных травм.
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Фото: Pixabay.com
В Рязани пассажирский поезд насмерть сбил женщину. Об этом RZN.info сообщили очевидцы.
Трагедия произошла 1 сентября, в полдень, в Октябрьском городке.
Женщина на вид 70-80 лет скончалась на месте от полученных травм.
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