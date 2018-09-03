На ясельные группы в Рязанской области потратят более 400 миллионов. Тендеры на пристройки к детсадам на 530 мест разместили на сайте госзакупок.
Все работы должны завершить до весны 2019 года.
Напомним, пристройки
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На ясельные группы в Рязанской области потратят более 400 миллионов. Тендеры на пристройки к детсадам на 530 мест разместили на сайте госзакупок.
Все работы должны завершить до весны 2019 года.
Напомним, пристройки
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Наступает осень, пора запасаться летними овощами, фруктами, ягодами, грибами. Удобнее это делать, когда есть сушилка для фруктов и овощей.