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8:25, 3 сентября 2018 1 147
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На российских дорогах появятся динамические знаки — СМИ

На российских дорогах появятся динамические знаки — СМИ

На российских дорогах установят знаки ограничения скорости, которые меняют значение в зависимости от условий погоды и видимости. Об этом пишут «Известия».

Эксперты отметили, что динамические знаки будут электронными и обойдутся в 5-10 раз дороже обычных, но позволят повысить уровень безопасности на дорогах.

По данным издания, ГОСТ, разрешающий установку таких знаков, готовит подведомственный Минтрансу Российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ).

Документ в ближайшее время направят на рассмотрение в проектную комиссию.

Согласно ГОСТу, динамические знаки появятся на автомагистралях и скоростных дорогах.

Как полагают эксперты, после принятия ГОСТа необходимо будет внести изменения в ПДД.

Ранее стало известно, что к 2030 году правительство по поручению президента планирует снизить уровень смертности на дорогах практически до нуля.


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