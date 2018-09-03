На российских дорогах установят знаки ограничения скорости, которые меняют значение в зависимости от условий погоды и видимости. Об этом пишут «
Эксперты отметили, что динамические знаки будут электронными и обойдутся в 5-10 раз дороже обычных, но позволят повысить уровень безопасности на дорогах.
По данным издания, ГОСТ, разрешающий установку таких знаков, готовит подведомственный Минтрансу Российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ).
Документ в ближайшее время направят на рассмотрение в проектную комиссию.
Согласно ГОСТу, динамические знаки появятся на автомагистралях и скоростных дорогах.
Как полагают эксперты, после принятия ГОСТа необходимо будет внести изменения в ПДД.
Ранее стало известно, что к 2030 году правительство по поручению президента планирует снизить уровень смертности на дорогах практически до нуля.