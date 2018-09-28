Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:59, 28 сентября 2018 2 526
 0    0

Неизвестные загрязнили почву ртутными лампами в рязанском Лесопарке

Неизвестные загрязнили почву ртутными лампами в рязанском Лесопарке

В рязанском Лесопарке загрязнили почву ртутными лампами. Об этом сообщили в группе «ЭРА» «ВКонтакте».

Неизвестные оставили в парке около 15-20 коробок с ртутными лампами. Ртуть из разбившихся ламп попала в почву, осталась на листьях и траве.

Отмечается, что остатки ртути могут распространиться по всему Лесопарку, почву необходимо обеззаразить.

Экологический рязанский альянс составит письма в Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру, чтобы по обозначениям на коробках найти компанию, которая должна заплатить штраф на несанкционированный выброс ламп.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
14:27, 28 сентября 2018
В субботу в Рязанской области похолодает до +7 градусов
10:59, 28 сентября 2018
Неизвестные загрязнили почву ртутными лампами в рязанском Лесопарке
18:59, 27 сентября 2018
Теперь грозы. МЧС выпустило третье за сутки метеопредупреждение
15:56, 27 сентября 2018
В Москве выпал град. Видео
15:54, 27 сентября 2018
В пятницу в Рязанской области потеплеет до +17 градусов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Советы туристам, или Как не разориться на путешествиях

Советы туристам, или Как не разориться на путешествиях

Сайт дешевых авиабилетов Airinme подготовил несколько советов, которые пригодятся практичным путешественникам.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:00, 14 сентября 2018 41 581
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
17:34, 17 сентября 2018 27 153
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
11:46, 28 сентября 2018 23 676
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
9:42, 22 сентября 2018 19 853
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
8:29, 27 сентября 2018 16 995
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 8
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум