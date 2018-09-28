Неизвестные загрязнили почву ртутными лампами в рязанском Лесопарке

В рязанском Лесопарке загрязнили почву ртутными лампами. Об этом сообщили в группе «
Неизвестные оставили в парке около 15-20 коробок с ртутными лампами. Ртуть из разбившихся ламп попала в почву, осталась на листьях и траве.
Отмечается, что остатки ртути могут распространиться по всему Лесопарку, почву необходимо обеззаразить.
Экологический рязанский альянс составит письма в Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру, чтобы по обозначениям на коробках найти компанию, которая должна заплатить штраф на несанкционированный выброс ламп.