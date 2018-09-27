В Рязани дюжину старых маршруток заменили на новые «ПАЗики»

В пятницу, 28 сентября, в рейс на рязанские улицы выйдет дюжина новых «ПАЗиков». Об этом журналисту
По его словам, автобусы заменят старые машины на маршруте №88. А со следующей недели еще десять новых «ПАЗов» будут обслуживать маршруты №№ 47 и 41.
Также Алексей Громов отметил, что до конца года компания планирует закупить от 20 до 40 единиц нового транспорта.
Обновлять существующий парк перевозчик будет постепенно. Кроме того, автобусы нового поколения — низкопольные, для удобства посадки инвалидов.