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16:53, 27 сентября 2018 1 876
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В Рязани дюжину старых маршруток заменили на новые «ПАЗики» 2

В Рязани дюжину старых маршруток заменили на новые «ПАЗики»

В пятницу, 28 сентября, в рейс на рязанские улицы выйдет дюжина новых «ПАЗиков». Об этом журналисту RZN.info сообщил руководитель компании-перевозчика «Рязаньтрансавто» Алексей Громов.

По его словам, автобусы заменят старые машины на маршруте №88. А со следующей недели еще десять новых «ПАЗов» будут обслуживать маршруты №№ 47 и 41.

Также Алексей Громов отметил, что до конца года компания планирует закупить от 20 до 40 единиц нового транспорта.

Обновлять существующий парк перевозчик будет постепенно. Кроме того, автобусы нового поколения — низкопольные, для удобства посадки инвалидов.


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