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11:28, 27 сентября 2018 1 830

С октября рязанские новостройки подорожают

С октября рязанские новостройки подорожают

Рязанские новостройки подорожают. Как сообщили в пресс-службе «Северной компании», цены вырастут с 1 октября.

Рост стоимости квартир в новостройках застройщик объяснил завершением периода летних скидок и ростом себестоимости жилищного строительства. Кроме того, повышение цен подтолкнуло падение рубля и удорожание строительных материалов.

В компании отметили рост спроса на квартиры в жилых комплексах, отдельно выделив популярность нового строящегося ЖК «Академик» на улице Островского.

«Рязанцы стремятся обезопасить свои накопления от обесценивания и вкладывают их в недвижимость, пока цены находятся на минимуме, — пояснили в пресс-службе застройщика. — Цены на квартиры во всех жилых комплексах вырастут уже 1 октября».

«Северная компания» входит в топ-50 федерального рейтинга застройщиков по объему сданного в 2018 году жилья. Она предлагает квартиры в жилых комплексах «Паруса», «Метропарк», «Северный», ЖК «Юный», в «Доме на Полетаева» и в новом жилом комплексе «Академик» в Горроще.


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Официальный дилер Volkswagen «ИнтерАвто» представил более мощный и инновационный Touareg нового поколения

Официальный дилер Volkswagen «ИнтерАвто» представил более мощный и инновационный Touareg нового поколения

Гости презентации познакомились с автомобилем в трех различных комплектациях.

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