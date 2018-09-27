С октября рязанские новостройки подорожают

Рязанские новостройки подорожают. Как сообщили в пресс-службе «Северной компании», цены вырастут с 1 октября.
Рост стоимости квартир в новостройках застройщик объяснил завершением периода летних скидок и ростом себестоимости жилищного строительства. Кроме того, повышение цен подтолкнуло падение рубля и удорожание строительных материалов.
В компании отметили рост спроса на квартиры в жилых комплексах, отдельно выделив популярность нового строящегося ЖК «
«Рязанцы стремятся обезопасить свои накопления от обесценивания и вкладывают их в недвижимость, пока цены находятся на минимуме, — пояснили в пресс-службе застройщика. — Цены на квартиры во всех жилых комплексах вырастут уже 1 октября».
«Северная компания» входит в топ-50 федерального рейтинга застройщиков по объему сданного в 2018 году жилья. Она предлагает квартиры в жилых комплексах «