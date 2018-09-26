Рязанцы поддержали строительство нового микрорайона за «Европой» в Песочне

Рязанцы поддержали строительство нового микрорайона за ТЦ «Европа» в Песоче. Публичное обсуждение
Как рассказал докладчик, собственнику принадлежит 5,5 гектара земли, а высотки эконом-класса переменной этажности (9-13) появятся на участке 1,5 гектара.
Остальная часть пойдет под спортплощадки, охраняемую природную территорию, новые дороги и развязку на Карцево с последующим выходом на Льгово.
Территория будущего микрорайона находится в зоне частной застройки, поэтому ее предложили перевести в общественно-жилую.
На слушаниях зарегистрировалось пять человек, которые поддержали изменения.
До начала слушаний в комиссию обращений не поступало. Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».