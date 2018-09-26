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10:25, 26 сентября 2018 8 180
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Рязанцы не пришли на слушания по новому ЗАГСу на месте «Планетария»

Рязанцы не пришли на слушания по новому ЗАГСу на месте «Планетария»

Рязанцы не пришли на слушания по новому ЗАГСу на месте «Планетария». Обсуждение проекта состоялось во вторник, 25 сентября.

Первый заместитель министра строительного комплекса Юрий Кулешов отметил, что участок по адресу Московское шоссе, 49 находится в зоне скверов, его необходимо перевести в зону обслуживающих и прочих деловых объектов.

По словам Кулешова, реконструкция вместе с новым оборудованием обойдется в 163 миллиона рублей. До начала слушаний в комиссию обращений не поступало. Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».

Напомним, ЗАГС в здании бывшего «Планетария» откроется в конце 2019 года. Рядом появится парковка на 20 машино-мест, небольшой сквер и музыкальный фонтан.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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