Рязанцы не пришли на слушания по новому ЗАГСу на месте «Планетария». Обсуждение
Первый заместитель министра строительного комплекса Юрий Кулешов отметил, что участок по адресу Московское шоссе, 49 находится в зоне скверов, его необходимо перевести в зону обслуживающих и прочих деловых объектов.
По словам Кулешова, реконструкция вместе с новым оборудованием обойдется в 163 миллиона рублей. До начала слушаний в комиссию обращений не поступало. Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».
Напомним, ЗАГС в здании бывшего «Планетария»