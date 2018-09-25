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11:30, 25 сентября 2018 4 730
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В ближайшие дни в Рязанской области может пойти снег — синоптики

В ближайшие дни в Рязанской области может пойти снег — синоптики

Фото: Pixabay.com

В ближайшие дни в Рязанской области может пойти снег. Об этом сообщили в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, на этой неделе дневные температуры не будут превышать +15 градусов. По ночам столбики термометров опустятся до нуля градусов, местами возможны заморозки.

Ожидаются дожди, по ночам — слабый снег.

Порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.

«Но всему свое время: эта осень ещё подарит нам и яркие краски природы, и солнечную погоду, и, будем надеяться, теплые деньки «бабьего лета», — сказали в центре гидрометеорологии.


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