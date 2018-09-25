В ближайшие дни в Рязанской области может пойти снег. Об этом
По данным синоптиков, на этой неделе дневные температуры не будут превышать +15 градусов. По ночам столбики термометров опустятся до нуля градусов, местами возможны заморозки.
Ожидаются дожди, по ночам — слабый снег.
Порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.
«Но всему свое время: эта осень ещё подарит нам и яркие краски природы, и солнечную погоду, и, будем надеяться, теплые деньки «бабьего лета», — сказали в центре гидрометеорологии.