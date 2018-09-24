В субботу, 29 сентября, в Рязани проведут фестиваль туристических маршрутов. Об этом
Ко Всемирному дню туризма рязанцам организуют экскурсии в музеях, интерактивы и мастер-классы.
Записаться в экскурсионные группы можно по телефону:
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Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина
В субботу, 29 сентября, в Рязани проведут фестиваль туристических маршрутов. Об этом
Ко Всемирному дню туризма рязанцам организуют экскурсии в музеях, интерактивы и мастер-классы.
Записаться в экскурсионные группы можно по телефону:
© RZN.info
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