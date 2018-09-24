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17:44, 24 сентября 2018 1 493
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В Рязани проведут фестиваль туристических маршрутов 1

В Рязани проведут фестиваль туристических маршрутов

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

В субботу, 29 сентября, в Рязани проведут фестиваль туристических маршрутов. Об этом сообщил сайт администрации города.

Ко Всемирному дню туризма рязанцам организуют экскурсии в музеях, интерактивы и мастер-классы.

Записаться в экскурсионные группы можно по телефону: +7 (4912) 28-04-98.


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