Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:09, 24 сентября 2018 3 112
 0    0

В Рязани организуют праздник национальных культур «Многоликая Россия» 1

В Рязани организуют праздник национальных культур «Многоликая Россия»

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 30 сентября, в Рязани организуют праздник национальных культур «Многоликая Россия».Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В концерте поучаствуют любительские коллективы, солисты, мастера-кулинары из Ермишинского, Касимовского, Кадомского, Милославского, Рыбновского, Рязанского, Ряжского, Старожиловского, Скопинского, Сасовского, Сапожковского, Путятинского, Пронского и Захаровского районов. Также для гостей выступят коллективы рязанской Межнациональной ассоциации «Мы разные, и мы вместе».

Праздник проведут в областном научно-методическом центре народного творчества (улица Урицкого, дом №72). Начало в 13:00.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
18:09, 24 сентября 2018
В Рязани организуют праздник национальных культур «Многоликая Россия» 1
21:30, 21 сентября 2018
Один день из жизни страны. Российские фотожурналисты рассказали рязанцам о национальном проекте
18:39, 20 сентября 2018
В «Артруме» открылась выставка к столетию художественного училища имени Вагнера
17:27, 20 сентября 2018
Четыре рязанских театра представят постановки на фестивале «Зеркало сцены». Программа
17:26, 20 сентября 2018
Рязанец рассказал о съемках в сериале «След»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Интернет в каждый дом. Как безлимит меняет жизнь

Интернет в каждый дом. Как безлимит меняет жизнь

Специалисты «Билайн» рассказали о преимуществах безлимитного интернета.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:00, 14 сентября 2018 39 407
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
17:34, 17 сентября 2018 25 875
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
19:48, 11 сентября 2018 25 329
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
14:19, 14 сентября 2018 19 776
В Рязани за месяц загорелась вторая строящаяся высотка. Видео
9:42, 22 сентября 2018 18 062
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
Все новости
Форум