В воскресенье, 30 сентября, в Рязани организуют праздник национальных культур «Многоликая Россия».Об этом
В концерте поучаствуют любительские коллективы, солисты, мастера-кулинары из Ермишинского, Касимовского, Кадомского, Милославского, Рыбновского, Рязанского, Ряжского, Старожиловского, Скопинского, Сасовского, Сапожковского, Путятинского, Пронского и Захаровского районов. Также для гостей выступят коллективы рязанской Межнациональной ассоциации «Мы разные, и мы вместе».
Праздник проведут в областном научно-методическом центре народного творчества (улица Урицкого, дом №72). Начало в 13:00.