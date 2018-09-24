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9:54, 24 сентября 2018 1 234
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В Рязани начали сбор средств на установку памятника жертвам политических репрессий

В Рязани начали сбор средств на установку памятника жертвам политических репрессий

В Рязани начали сбор средств на памятник жертвам политических репрессий, который планируют установить в 2019 году у Скорбященского кладбища. Авторы утвержденного проекта монумента — скульптор Полина Горбунова и архитектор Владимир Бояринов.

Координатором проекта стало региональное отделение Общероссийской общественной благотворительной организации инвалидов — жертв политических репрессий.

По словам его представителей, необходимо собрать полтора миллиона рублей. Еще три с половиной миллиона внесут городские и региональные структуры. Всего установка монумента и благоустройство территории обойдутся примерно в пять миллионов рублей.

«Памятник станет символической могилой, для многих — местом очень личным, воплощенной и материализованной справедливостью. Для будущих поколений памятник будет напоминанием о страшной трагедии, которая не должна повториться», — отметили координаторы.

Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (910) 643-14-36 (Сергей Попов) или адресу sergeiopen@gmail.com.


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