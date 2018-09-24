В Рязани начали сбор средств на установку памятника жертвам политических репрессий

В Рязани начали
Координатором проекта стало региональное отделение Общероссийской общественной благотворительной организации инвалидов — жертв политических репрессий.
По словам его представителей, необходимо собрать полтора миллиона рублей. Еще три с половиной миллиона внесут городские и региональные структуры. Всего установка монумента и благоустройство территории обойдутся примерно в пять миллионов рублей.
«Памятник станет символической могилой, для многих — местом очень личным, воплощенной и материализованной справедливостью. Для будущих поколений памятник будет напоминанием о страшной трагедии, которая не должна повториться», — отметили координаторы.
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