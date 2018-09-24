На выборах губернатора Владимирской области победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. После подсчета голосов он набрал 57,03%, действующий губернатор Светлана Орлова, представляющая «Единую Россию» — 37,46%, передает РИА «
Кандидат от ЛДПР оторвался после обработки 70,76% протоколов.
В первом туре 9 сентября при явке 32,96% Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,19%.
Оба кандиата получили мандаты, но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял и сейчас является депутатом от ЛДПР.
Как заявил Сипягин, в своей победе он был уверен.
«Хороший, уверенный результат — победы меня, как губернатора Владимирской области», — подчеркнул он.