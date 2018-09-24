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9:19, 24 сентября 2018 167
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На выборах губернатора Владимирской области‍ победил кандидат от ЛДПР

На выборах губернатора Владимирской области‍ победил кандидат от ЛДПР

Фото: Ru.wikipedia.org

На выборах губернатора Владимирской области‍ победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. После подсчета голосов он набрал 57,03%, действующий губернатор Светлана Орлова, представляющая «Единую Россию» — 37,46%, передает РИА «Новости».

Кандидат от ЛДПР оторвался после обработки 70,76% протоколов.

В первом туре 9 сентября при явке 32,96% Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,19%.

Оба кандиата получили мандаты, но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял и сейчас является депутатом от ЛДПР.

Как заявил Сипягин, в своей победе он был уверен.

«Хороший, уверенный результат — победы меня, как губернатора Владимирской области», — подчеркнул он.


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