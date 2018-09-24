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15:22, 24 сентября 2018 1 284
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Любимов лично ответит на часть вопросов из губернаторских кабинок

Любимов лично ответит на часть вопросов из губернаторских кабинок

Любимов лично ответит на часть вопросов из губернаторских кабинок. Об этом сообщил его советник Игорь Горских.

Он отметил, что ответы будут публиковать раз в неделю, но в каком формате, пока не определено.

Всего за время тестирования поступило 300 видеообращений, из которых лишь 50 удалось корректно распознать.

Большинство касается дорог (12) и благоустройства города (9).

Также рязанцы обращаются на темы культуры и транспорта (5), спорта (4), ЖКХ, образования и соцзащиты (3), здравоохранения, трудоустройства, капремонта и переселения из аварийного жилья (1).

Горских попросил рязанцев четко излагать свои мысли и не бояться записать еще один дубль, если это не получится с первого раза.

На все вопросы готовятся ответы профильными ведомствами, отследить каждое обращение можно на сайте «Нашдом».

В настоящее время в Рязани установили четыре пункта, где можно задать вопросы губернатору. Еще восемь курируют по районам в соответствии с графиком.

Напомним, одна из первых кабинок появилась около областного правительства.


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