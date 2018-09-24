Любимов лично ответит на часть вопросов из губернаторских кабинок. Об этом сообщил его советник Игорь Горских.
Он отметил, что ответы будут публиковать раз в неделю, но в каком формате, пока не определено.
Всего за время тестирования поступило 300 видеообращений, из которых лишь 50 удалось корректно распознать.
Большинство касается дорог (12) и благоустройства города (9).
Также рязанцы обращаются на темы культуры и транспорта (5), спорта (4), ЖКХ, образования и соцзащиты (3), здравоохранения, трудоустройства, капремонта и переселения из аварийного жилья (1).
Горских попросил рязанцев четко излагать свои мысли и не бояться записать еще один дубль, если это не получится с первого раза.
На все вопросы готовятся ответы профильными ведомствами, отследить каждое обращение можно на сайте «
В настоящее время в Рязани установили четыре пункта, где можно задать вопросы губернатору. Еще восемь курируют по районам в соответствии с графиком.
Напомним, одна из первых кабинок