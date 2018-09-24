Касимовца осудят за убийство и расчленение сына

Жителя Касимова осудят за то, что он убил и расчленил своего 41-летнего сына. Инцидент произошел 23 декабря 2017 года, сообщил
Известно, что в ходе ссоры обвиняемый выстрелил из гладкоствольного охотничьего карабина. От полученной травмы пострадавший скончался. Чтобы скрыть следы преступления, касимовец расчленил тело погибшего и на машине вывез к реке, где утопил.
Позже о пропаже сына заявила бывшая жена подсудимого, которая жила вместе с сыном.
Преступление раскрыли по горячим следам, подозреваемого арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Материалы передали в суд для рассмотрения по существу.