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16:11, 24 сентября 2018 427
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Касимовца осудят за убийство и расчленение сына

Касимовца осудят за убийство и расчленение сына

Жителя Касимова осудят за то, что он убил и расчленил своего 41-летнего сына. Инцидент произошел 23 декабря 2017 года, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что в ходе ссоры обвиняемый выстрелил из гладкоствольного охотничьего карабина. От полученной травмы пострадавший скончался. Чтобы скрыть следы преступления, касимовец расчленил тело погибшего и на машине вывез к реке, где утопил.

Позже о пропаже сына заявила бывшая жена подсудимого, которая жила вместе с сыном.

Преступление раскрыли по горячим следам, подозреваемого арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Материалы передали в суд для рассмотрения по существу.


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