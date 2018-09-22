В Песочне маршрутка столкнулась с «Солярисом». Фото

В Песочне маршрутка столкнулась с Hyundai Solaris. Об этом RZN.info сообщил очевидец происшествия.
ДТП произошло на улице Новоселов вечером в субботу, 22 сентября. Как отметил очевидец, иномарку развернуло от сильного удара.
«Все выбежали переворачивать дымящуюся машину, к счастью, водитель остался в живых. Белый микроавтобус помяло», — рассказал юноша.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», на данном участке затруднено движение.
Скорость потока не превышает пяти километров в час.
Фото Михаила Семенова