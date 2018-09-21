В Рязани отметили двадцатилетие вуза МВД

В рязанском драмтеатре отметили двадцатилетний юбилей столичного филиала университета МВД имени Кикотя. Чествование курсантов и преподавателей вуза прошло в пятницу, 21 сентября.
Вице-губернатор Игорь Греков отметил, что в вузе за этот небольшой срок сложились «хорошие и добрые традиции», а также «сосредоточен научный и кадровый потенциал».
Он призвал курсантов брать пример со своих преподавателей, чтобы повышать свой профессиональный уровень.
«Рязанской области нужны образованные, честные, верные долгу и нашей великой России выпускники и мы верим, что в дальнейшем они станут настоящими профессионалами», — сказал вице-губернатор.
После речи он вручил отличившимся преподавателям знаки «240 лет Рязанской губернии».
Также присутствующих поздравил главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полпреда президента в ЦФО Сергей Яковлев и председатель комитета по вопросам госустройства и местного самоуправления Алексей Просянников.