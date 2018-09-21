Рязанская академия Озерова защитила инновационный проект по развитию тенниса

Рязанская академия имени Озерова успешно защитила инновационный проект по развитию тенниса. Презентация прошла в Минспорте России.
Проект «Применение методов и принципов эффективной организации работы ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова» с целью внедрения инновационных высоких технологий и совершенствования межрегионального сотрудничества для наиболее эффективного тренировочного процесса с целью достижения высоких результатов в парных и смешанных разрядах» включает в себя аспекты, призванные вывести академию на более высокий уровень.
На заседании координационного совета по экспериментальной деятельности Рязань представили директор учреждения Антон Князев, замдиректора по спортивной работе Алексей Юшин и замдиректора по общим вопросам Елена Беликова.
«Проект является единственным в своем роде на федеральном уровне. Он станет одним из ключевых в развитии тенниса не только в Рязанской области, но и в России в целом», — отметили в пресс-службе академии.