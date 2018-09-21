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12:10, 21 сентября 2018 1 379

Рязанская академия Озерова защитила инновационный проект по развитию тенниса

Рязанская академия Озерова защитила инновационный проект по развитию тенниса

Рязанская академия имени Озерова успешно защитила инновационный проект по развитию тенниса. Презентация прошла в Минспорте России.

Проект «Применение методов и принципов эффективной организации работы ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова» с целью внедрения инновационных высоких технологий и совершенствования межрегионального сотрудничества для наиболее эффективного тренировочного процесса с целью достижения высоких результатов в парных и смешанных разрядах» включает в себя аспекты, призванные вывести академию на более высокий уровень.

На заседании координационного совета по экспериментальной деятельности Рязань представили директор учреждения Антон Князев, замдиректора по спортивной работе Алексей Юшин и замдиректора по общим вопросам Елена Беликова.

«Проект является единственным в своем роде на федеральном уровне. Он станет одним из ключевых в развитии тенниса не только в Рязанской области, но и в России в целом», — отметили в пресс-службе академии.


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