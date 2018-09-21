Вечером в пятницу, 21 сентября, на выезде из Рязани образовалась крупная пробка. Движение затруднено в сторону Солотчи.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока составляет не более трех километров в час.
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Вечером в пятницу, 21 сентября, на выезде из Рязани образовалась крупная пробка. Движение затруднено в сторону Солотчи.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока составляет не более трех километров в час.
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