Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:27, 21 сентября 2018 2 939
 0    0

На выезде из Рязани образовалась крупная пробка

На выезде из Рязани образовалась крупная пробка

Вечером в пятницу, 21 сентября, на выезде из Рязани образовалась крупная пробка. Движение затруднено в сторону Солотчи.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока составляет не более трех километров в час.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
18:27, 21 сентября 2018
На выезде из Рязани образовалась крупная пробка
17:30, 21 сентября 2018
Около рязанской мэрии снова «вскрыли» асфальт
10:39, 21 сентября 2018
Рязанская мэрия не планирует покупать новый общественный транспорт до 2020 года 5
15:20, 20 сентября 2018
В пятницу на четырех улицах Приокского отключат воду 1
20:13, 19 сентября 2018
Мэрия Рязани назвала точную дату начала отопительного сезона 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
Интернет в каждый дом. Как безлимит меняет жизнь

Интернет в каждый дом. Как безлимит меняет жизнь

Специалисты «Билайн» рассказали о преимуществах безлимитного интернета.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 47 626
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
18:00, 14 сентября 2018 38 266
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
14:32, 8 сентября 2018 36 711
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
19:48, 11 сентября 2018 25 107
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
17:34, 17 сентября 2018 24 676
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
Все новости
Голосования

Согласны ли вы с тем, что на должность главы города избрали Юлию Рокотянскую?

Окончание опроса: 30.09.2018
Архив голосований
Форум