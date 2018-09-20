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18:39, 20 сентября 2018 225
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В «Артруме» открылась выставка к столетию художественного училища имени Вагнера

В «Артруме» открылась выставка к столетию художественного училища имени Вагнера

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 20 сентября, в «Артруме» открылась выставка, приуроченная к столетию учебного заведения рязанского художественного училища имени Вагнера.

В экспозиции представили работы педагогов и выпускников училища. Картины выполнены в жанрах масляной живописи, графики, акварели и декоративно-прикладном искусстве.

По словам замдиректора училища Натальи Кобзевой, почти все полотна написаны рязанцами.

«Особенность выставки в уникальной коллекции членов-корреспондентов академии художеств и заслуженных художников России — Виктора Агеева, Сергея Ковригина, Виктор Минкина», — отметила она.

Также важность участия в для худсообщества подчеркнул заслуженный художник России, член академии художеств Василий Николаев.

«Попасть сюда было непросто. Участников приглашал директор художественного училища Василий Колдин», — отметил он.

Поводом для встречи стал не только юбилей училища, но и обмен опытом между мастерами и молодыми художниками.


© RZN.info

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