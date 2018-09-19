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19:43, 19 сентября 2018 3 021
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«Безопасное колесо». Рязанские школьники посоревновались в знании правил дорожного движения

«Безопасное колесо». Рязанские школьники посоревновались в знании правил дорожного движения

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязанской области стартовал региональный этап конкурса «Безопасное колесо-2018». В нем поучаствовали 120 учеников школ из Михайловского, Захаровского, Скопинского, Кораблинского и других районов. Участники разбились на тридцать команд, в каждой — четыре участника: два мальчика и две девочки в возрасте от девяти до 11 лет. Под руководством преподавателей они соревновались в теоретическом и практическом знании правил дорожного движения.

Первый день регионального этапа «Безопасного колеса» прошел в детском оздоровительном центре «Солнечный» в поселке Солотча в среду, 19 сентября. Школьники под наблюдением инспекторов ДПС продемонстрировали навыки управления велосипедом. Также в этот день выступили отряды юных инспекторов движения.

В рамках конкурсной программы для детей подготовили пять станций: «Знаток ПДД», «Знание основ оказания первой помощи», «Автоплощадка», «Агитбригада».

«Мы учим детей правилам дорожного движения, чтобы они передали свои знания сверстникам и другим участникам дорожного движения, — сказал Валентин Росин, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД. — Юные инспекторы движения помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения среди учащихся».

В Рязанской области конкурс проводится в 42 раз. Традиционно его организуют в начале учебного года. В прошлый раз победителем стала команда из Скопинского района во главе с преподавателем начальных классов общеобразовательной школы № 2 Людмилой Морозовой. Во внеурочное время педагог обучает детей ПДД. Морозова рассказала, что интерес детей вызван не только тягой к знаниям, но и поощрением за успехи. «Большую помощь оказывают родители и общественность. У нас в школе есть номинация „Признание“, которая проходит в конце года, и учащиеся, которые занимают призовые места в областных конкурсах, получают награды от почетных гостей», — отметила преподаватель.

Региональный этап «Безопасного колеса» продлится до 21 сентября. Победители представят Рязанскую область на всероссийском конкурсе в Москве весной 2019 года.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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