Рязанский депутат Госдумы Александр Шерин в телефонном разговоре с корреспондентом RZN.info заявил, что не призывал наносить удары по Израилю, которые повлекли бы за собой человеческие жертвы.
«Я всего лишь высказал свое согласие с позицией российского Генштаба. Считаю, что необходимо выводить из строя средства „доставки“ угрозы, имеющиеся у противника. Я имею в виду аэродромы, ангары для техники, мосты и другую инфраструктуру, за счет которой наносятся удары по подразделениям российской армии и ее союзников. Ни к каким ударам по территории Израиля или другого государства, влекущим человеческие жертвы, я не призывал и не призываю», — пояснил он.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по обороне
Ил-20
По данным Минобороны, израильские летчики прикрылись российским самолетом и подставили его под удар сирийской ПВО.
Израиль