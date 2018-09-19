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15:09, 19 сентября 2018 1 739
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Мои слова о призыве бомбить Израиль журналисты некорректно истолковали — Шерин 2

Мои слова о призыве бомбить Израиль журналисты некорректно истолковали — Шерин

Рязанский депутат Госдумы Александр Шерин в телефонном разговоре с корреспондентом RZN.info заявил, что не призывал наносить удары по Израилю, которые повлекли бы за собой человеческие жертвы.

«Я всего лишь высказал свое согласие с позицией российского Генштаба. Считаю, что необходимо выводить из строя средства „доставки“ угрозы, имеющиеся у противника. Я имею в виду аэродромы, ангары для техники, мосты и другую инфраструктуру, за счет которой наносятся удары по подразделениям российской армии и ее союзников. Ни к каким ударам по территории Израиля или другого государства, влекущим человеческие жертвы, я не призывал и не призываю», — пояснил он.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по обороне предложил нанести удар по Израилю после гибели Ил-20 в Сирии.

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия в ночь на вторник, 18 сентября. Российский самолет-разведчик был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200.

По данным Минобороны, израильские летчики прикрылись российским самолетом и подставили его под удар сирийской ПВО.

Израиль отказался от ответственности за крушение Ил-20 в Сирии. По мнению израильской стороны, в случившемся виноваты Дамаск, Иран и ливанское движение «Хезболла».


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